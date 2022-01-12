Житель Томска проведет в колонии 4 месяца за распитие алкоголя в общественном месте

В этот раз суд приговорил нарушителя к 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске суд приговорил 36-летнего местного жителя к четырем месяцам лишения свободы. Мужчина неоднократно нарушал административный надзор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд установил, что в апреле 2021 года мужчина, который уже несколько раз был привлечен к административной ответственности за несоблюдение административных ограничений, распивал спиртные напитки в общественном месте.

Томича вновь привлекли к административной ответственности по статье "Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах", но в этот раз суд приговорил нарушителя к 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.