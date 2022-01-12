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Здоровье12 января 2022 8:31

В Томске 12 января выявлено 117 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки 446 жителей Томской области выздоровели
Источник:kp.ru
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Общее число томичей, победивших коронавирус, выросло до 54 255 человек

Общее число томичей, победивших коронавирус, выросло до 54 255 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 12 января, в Томской области выявили 117 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки 446 жителей Томской области выздоровели от COVID-19. Общее число томичей, победивших коронавирус, выросло до 54 255 человек.

За последние сутки в России выявлено 17 946 заболевших коронавирусом , 745 пациентов скончалось, 26 346 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 10 702 150 человек, 318 432 скончались, 9 758 364 выздоровели.