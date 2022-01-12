Массовые крещенские купания отменили в Томской области в 2022 году

Фото: Густаво Зырянов

Из-за пандемии коронавируса в этом году в Томской области принято решение отменить массовые крещенские купания. Окунуться томичи смогут только в купели на Белом озере при положительном решении Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе Томской епархии.

О решении Роспотребнадзора станет известно 14 января. Если оно будет отрицательным, то крещенские купания в Томской области не состоятся, так как проводить их в других местах не планируется.

Богослужения в честь Крещения пройдут в храмах Томска в штатном режиме, но при соблюдении всех противоэпидемических мер.

Кроме этого, в течение трех дней с 19 января жители Томска смогут набрать крещенской воды.