Сурикаты, хорьки и собаки ездили за границу с томичами в 2021 году

В течение 2021 года в региональном Россельхознадзоре были оформлены необходимые документы на перевозку за границу 96 животных Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году более 90 питомцев взяли с собой за границу жители Томской области. Чаще всего томичи и их питомцы ездили в Германию и Турцию, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В течение 2021 года в региональном Россельхознадзоре были оформлены необходимые документы на перевозку за границу 96 животных. Среди них 49 собак, 40 кошек, три суриката и четыре хорька.

Как уточнили в ведомстве, все животные были чипированы, осмотрены ветеринарами и имели все необходимые прививки.