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Общество12 января 2022 7:03

Сурикаты, хорьки и собаки ездили за границу с томичами в 2021 году

Чаще всего томичи и их питомцы ездили в Германию и Турцию
Источник:kp.ru
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В течение 2021 года в региональном Россельхознадзоре были оформлены необходимые документы на перевозку за границу 96 животных

В течение 2021 года в региональном Россельхознадзоре были оформлены необходимые документы на перевозку за границу 96 животных

Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году более 90 питомцев взяли с собой за границу жители Томской области. Чаще всего томичи и их питомцы ездили в Германию и Турцию, сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В течение 2021 года в региональном Россельхознадзоре были оформлены необходимые документы на перевозку за границу 96 животных. Среди них 49 собак, 40 кошек, три суриката и четыре хорька.

Как уточнили в ведомстве, все животные были чипированы, осмотрены ветеринарами и имели все необходимые прививки.