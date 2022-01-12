Спецавтомобиль для маломобильных людей появился в Томске

Подобный проект в Томской области появился впервые Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске впервые появился спецавтомобиль, который бесплатно перевозит маломобильных томичей. В скором времени воспользоваться спецавтомобилем смогут и жители Северска, сообщает пресс-служба "Единой России" по Томской области.

Социальный проект назвали "Добробус", он был создан по инициативе депутата Государственной Думы Михаила Киселёва. Спецавтомобиль на безвозмездной основе на один год предоставила группа компаний "ГАЗ".

Подобный проект в Томской области появился впервые. На данный момент он позвонил узнать объем потребности томичей в этой услуге, чтобы в последствии создать предложение, соответствующее всем требованиям.

Также уточняется, что в скором времени воспользоваться спецавтомобилем смогут и жители Северска.

Чтобы воспользоваться спецавтомобилем, необходимо подать заявку, позвонив в региональную общественную приемную партии по номеру 907-137.