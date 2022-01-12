В Томской области самым дорогим вузом признан ТПУ

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Томский политехнический университет считается самым дорогим вузом в регионе. Стоимость обучения в ТПУ в среднем составляет 205 тысяч рублей, сообщает АиФ-Томск со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) при поддержке Минобрнауки.

В Томске средняя цена на обучение в вузах составляет 164 000 рублей в год, что на пять тысяч выше, чем в прошлом году. В ТПУ стоимость обучения стала ниже на 4-5 тысяч рублей и составляет порядка 205 тысяч рублей.

Томский университет СибГМУ считается вторым дорогим вузом в регионе. Средняя стоимость обучения в нем составляет 187 тысяч рублей.

Третье место занимает Томский государственный университет. Средняя стоимость обучения в ТГУ - 169 тысяч рублей. Также в ТГУ высокие показатели поступивших среди других вузов региона.

Аналитики подчеркивают, что вузы с высоким качеством и высокой ценой приобретают платных студентов. Вузы с низким качеством приема и низкой стоимостью теряют платных студентов.