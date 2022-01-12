В томском селе Яр ликвидировали две мусорные свалки после вмешательства прокуратуры

Прокуратура потребовала устранить нарушения в судебном порядке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томском районе в селе Яр администрация ликвидировала две свалки после вмешательства прокуратуры. Участок площадью 174 квадратных метра был завален бытовым и строительным мусором, сообщила прокуратура региона.

Во время надзорных мероприятий природоохранный прокурор выявил несанкционированные свалки в окрестностях сел Тахтамышево и Яр в Томском районе. Общая площадь мусора превысила 600 квадратных метров. Прокуратура потребовала устранить нарушения в судебном порядке.

После искового заявления власти Томского района очистили от мусора две свалки в селе Яр.

Также суд обязал администрацию Томского района очистить еще две свалки в окрестностях села Тахтамышево. Судебный акт еще не вступил в законную силу.