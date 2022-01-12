Жители Томска могут пожаловаться на неубранный снег в соцсетях

Администрации районов и ЦУР смогут быстро реагировать на проблемы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Томичи могут узнавать графики очистки улиц от снега в соцсетях районных администраций. Официальные страницы в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассниках» открыли мэрия совместно с ЦУР, сообщили в пресс-службе администрации Томска.

Теперь в соцсетях жители Томска смогут узнавать графики очистки интересующих улиц от снега, а также сообщать о неубранном снежном покрове во дворах и на дорогах.

Благодаря этой возможности администрации районов и ЦУР смогут быстро реагировать на проблемы и информировать томичей о точной дате уборки.

Оставить обращение можно по ссылкам:

Ленинский район: «Одноклассники» (https://ok.ru/group60213761146991), «Вконтакте» (https://vk.com/leninskydistrict70)

Советский район: «Одноклассники» (https://ok.ru/group/68758385983525), «Вконтакте» (https://vk.com/sovettsk)

Кировский район: «Одноклассники» (https://ok.ru/group/68758389653541), «Вконтакте» (https://vk.com/kirovtsk)

Октябрьский район: «Одноклассники» (https://ok.ru/oktraion), «Вконтакте» (https://vk.com/oktraion)