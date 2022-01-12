В Томске для переселенцев из аварийного жилья построят два дома в 2022 году

В Томске в этом году снесут 27 аварийных домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске построят два дома в 2022 году для переселенцев из аварийного жилья. Строительство планируют в новом микрорайоне, сообщил замгубернатора Евгений Паршуто.

Власти намерены переселить 8,5 тысячи жильцов из аварийных домов в новый микрорайон рядом с Зелеными Горками. Строительство нового микрорайона планировали начать в 2021 году, но были вынуждены перенести на 2022 год.

В этом году для жителей аварийных домов хотят построить два дома на 390 квартир. Всего запланировано построить шесть домов, а также три детсада и школу на 1100 мест.

Власти планируют сдать все дома до 31 декабря 2023 года. На это будет выделено 4,2 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

В Томске в этом году снесут 27 аварийных домов. Всего 609 домов в городе признаны аварийными.