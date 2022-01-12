В Томске преподавателя физкультуры оштрафовали на 100 тысяч рублей за кражу денег

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске учитель физкультуры был осужден за кражу денег, которые были выделены на покупку спортивного инвентаря. Молодого человека оштрафовали на 100 тысяч рублей, сообщает АиФ -Томск.

Суд установил, что 26-летнего учителя физкультуры в феврале 2021 года попросили купить спортивные принадлежности для организации. Томичу доверили банковскую карту и сообщили пинкод. Педагог перевел на свою банковскую карту 85 тысяч рублей и не приобрел спортивный инвентарь.

В суде мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Учитывая положительную характеристику, обвинение не просило лишать свободы, а ограничиться штрафом. Приговор в законную силу не вступил.