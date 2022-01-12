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Общество12 января 2022 1:01

Похолодание до - 13 градусов ожидается в Томске 12 января

Ветер будет дуть западный до 2-7 м/c
Источник:kp.ru
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На дорогах местами гололедица

На дорогах местами гололедица

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду в Томске будет морозно, при этом возможен снег. Столбики термометров опустятся до -13 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 12 января пройдет небольшой снег, ветер будет дуть западный до 2-7 м/c. Днем температура воздуха составит до -11...-13°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ветер западный до 12 м/с, небольшой снег, местами изморозь. Температура воздуха днем будет на уровне - 11...-16°С, местами до - 21°С. На дорогах возможна гололедица.