Похолодание до - 13 градусов ожидается в Томске 12 января

На дорогах местами гололедица Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду в Томске будет морозно, при этом возможен снег. Столбики термометров опустятся до -13 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 12 января пройдет небольшой снег, ветер будет дуть западный до 2-7 м/c. Днем температура воздуха составит до -11...-13°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ветер западный до 12 м/с, небольшой снег, местами изморозь. Температура воздуха днем будет на уровне - 11...-16°С, местами до - 21°С. На дорогах возможна гололедица.