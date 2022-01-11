В Томске в «Светофоре» обнаружили просроченные торты и бисквиты

Указан срок годности был на тортах и печеньях, однако, согласно маркировке, он истек еще в октябре прошлого года Фото: Олег УКЛАДОВ

Просроченные продукты на прилавках «Светофора» в Томске обнаружили активисты регионального отделения Народного фронта. На части товаров информация о сроке годности и вовсе отсутствовала, сообщили в пресс-служба ОНФ.

Как рассказал член регионального штаба Народного фронта в Томской области, член общественного совета при Томском УФАС России Роман Клясюк, рейд целенаправленно был проведен в начале года, так как зачастую в это время предприниматели пытаются быстро продать залежалый товар. В ходе рейда проверяли как небольшие магазины, так и крупные торговые сети.

«Больше всего претензий возникло к магазинам торговой сети «Светофор» в Томске. Например, нас насторожило, что рыба, мясо и молочная продукция хранятся за одним прилавком», - отметил Клясюк.

Он также добавил, что определить срок годности некоторых продуктов можно было лишь по внешнему виду, так как какая-либо маркировка на них отсутствовала.

Указан срок годности был на тортах и печеньях, однако, согласно маркировке, он истек еще в октябре прошлого года. Стоит отметить, что всего срок годности этих товаров составляет 60 суток, а партия этих продуктов была большой.

Пока общественники и специалисты Роспотребнадзора читали информацию, которая содержалась на этикетках, администрация магазина быстро унесла на склад сначала мясо, а следом и торты. Но активисты Народного фронта к этому времени уже успели сделать контрольную закупку просрочки.

По словам сопредседателя регионального штаба Народного фронта в Томской области, координатора Бюро расследований ОНФ в Сибирском федеральном округе Константина Юденко, употребление в пищу просроченных продуктов может привести к самым плохим последствиям. В связи с этим по результатам рейда было направлено обращение и все необходимые подтверждающие документы в Управление Роспотребнадзора, где будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в «Светофоре» активисты уже находили фальсифицированное сливочное масло, также в сети магазинов было нарушено товарное соседство - отрава для грызунов лежала рядом луком.