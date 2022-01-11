В Томске восстановят сгоревший гипермаркет «Лента» на Елизаровых

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Компания намерена восстановить сгоревшую «Ленту» на Елизаровых в Томске, однако точных сроков пока нет.

Напомним, в Томске 21 декабря произошел пожар в гипермаркете «Лента» на ул. Елизаровых, 13. Из магазина вывели более 200 человек, пострадавших нет. Площадь пожара составила 3 500 кв. метров. Причиной пожара стал поджог, который совершил сотрудник 1988 года рождения. Открытый огонь тушили около 22 часов.

Как рассказал представитель компании "Лента" Тимофей Гончарук, руководство приняло решение восстановить гипермаркет. Точные сроки восстановления станут известны после проведения всех необходимых экспертиз.