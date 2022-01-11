Прокуратура обжаловала приговор осужденному на два года мэру Томска Ивану Кляйну

Судья Николай Хабаров 30 декабря 2021 года приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну, которого приговорили в двум годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями и в незаконном предпринимательстве.

Как сообщили в ведомстве, обвинение считает приговор Кляйну чрезмерно мягким. Кроме этого, в прокуратуре не согласны с отдельными выводами суда.

Напомним, судья Николай Хабаров 30 декабря 2021 года приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы и к штрафу в 200 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления и состоять на госслужбе в течение трёх лет.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну.