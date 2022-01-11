Более двух тонн капусты украли четверо жителей Томской области

Злоумышленникам за три раза удалось вынести более 2 тонн овощей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области передано в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Томской области, которые обвиняются в краже более 2 тонн капусты и незаконной рубке 740 сосен. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Следствием установлено, что организатором преступной деятельности стала 41-летняя жительница Томского района. Женщина и трое ее знакомых в возрасте от 20 до 43 лет стали ходить на поля сельхозпредприятия в районе с. Зоркальцево и воровать капусту. Злоумышленникам за три раза удалось вынести более 2 тонн овощей, которые в последствии были реализованы. Своими действиями они причинили ущерб сельскохозяйственной организации на сумму более 50 тысяч рублей.

Пропажу капусты заметил хозяин организации и нанял сторожа. Ночью мужчина объезжал поля, когда заметил грузовик полный капусты. Сторож перекрыл ему дорогу и позвонил начальнику, который сразу же вызвал полицию.

Полицейские незамедлительно прибыли на место преступления и задержали компанию, которая уже успела похитить более 1,5 тонны капусты.

Во время расследования уголовного дела о краже капусты также стало известно, что эта группировка оказалась причастна к незаконной рубке 740 сосен на территории Кандинского, Калтайского и Темерчинского урочищ Калтайского и Темерчинского участковых лесничеств.

Томичи распиливали деревья и загружали их в автомобиль, а после чего продавали. Всего им удалось незаконно спилить более 158 кубометров на сумму более 2,4 миллиона рублей.

Деньги, полученные от продажи, 41-летняя женщина распределяла между всеми участниками группировки.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Томский районный суд.