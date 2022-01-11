В Томске волонтеры очистили от снега 47 дворов

Обратиться за помощью к волонтерам можно по телефону 901-421 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске волонтеры социального проекта «Город добрых дел» продолжают очищать от снега дворы у одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. 47 дворов было очищено от снега в декабре, сообщила мэрия города.

Волонтеры помимо уборки снега во дворах, также помогают старикам и по хозяйству. Например, колют и складывают дрова.

Добавим, что обратиться за помощью к волонтерам можно по телефону 901-421. Также можно оставить заявку в Центрах социальной поддержки населения.