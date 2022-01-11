Томская скорая помощь в новогодние праздники приняла более 12 тысяч звонков

В 776 случаях людям не требовалась медицинская помощь и выезды оказались безрезультатными Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области скорая помощь во время новогодних каникул приняла 12 386 звонков. В больницы города доставили 2551 пациента, в том числе 266 детей. Об этом сообщает администрация региона.

Главврач станции скорой медицинской помощи Николай Родионов уточнил что к пациентам с признаками ОРВИ бригады выезжали 1395 раз, 396 раз выезжали к пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. К пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 приезжали 221 раз.

Также была оказана помощь 10 томичам, попавшим в ДТП. Пять человек обратились с обморожениями разной степени и 17 томичей нуждались в медицинской помощи из-за полученных травм при катании с горок.

В 776 случаях людям не требовалась медицинская помощь и выезды оказались безрезультатными.

Добавим, что больше всего вызовов было 4 января - 1517, а самым спокойным днем было 7 января, когда к операторам поступило 1133 звонка.