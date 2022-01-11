Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске жителя Томска

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В Томске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Томич при виде росгвардйцев резко сменил направление и пытался бежать, чем привлек внимание, сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Во время патрулирования сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который при виде экипажа изменил направление движения и попытался скрыться.

Росгвардейцы остановили мужчину и при проверке документов выяснили, что он находится в федеральном розыске УФСИН по Томской области. Томич был осужден по статье "Нарушение неприкосновенности жилища" и уклонился от исправительных работ.

Мужчина был передан полицейским, в данный момент он находится под стражей.