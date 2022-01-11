Отец пропавшей в Томске трехлетней девочки вышел на связь со следователями

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В Томске вышел на связь со следователями мужчина, который накануне забрал свою трехлетнюю дочь у матери. Девочка находится в безопасности, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Напомним, в понедельник в полицию Томска поступило сообщение о том, что в днем в воскресенье в Томске пропала 3-летняя девочка. Предположительно, малышку забрал отец. Позже стало известно, что родители девочки развелись год назад. После развода женщина вернулась из Крыма в Томск.

10 января мать обратилась в региональный следственный комитет, где заявила о том, что бывший муж похитил у нее трехлетнюю дочь. Мужчина взял дочь на прогулку, однако назад ребенка не вернул и сообщил, что увезет девочку с собой в Симферополь, откуда он приехал в гости на новогодние праздники.

Как уточнили в следственном комитете, пока нет судебного решения о месте проживания ребенка с одним из родителей, отец имеет одинаковые с матерью права на ребенка. В связи с чем оснований для задержания мужчины нет.