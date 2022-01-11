Водитель перевозившей хлеб «Газели» попал в реанимацию после ДТП на томской трассе

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Днем во вторник, 11 января, на 58 км автодороге Мельниково-Кожевниково-Изовка столкнулись автомобили МАЗ и ГАЗ. Пострадал водитель ГАЗ, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, около 11:10 на 58 км автодороге Мельниково-Кожевниково-Изовка автомобиль «МАЗ» с прицепом, перевозящий железо, которым управлял 37-летний мужчина, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «ГАЗ», который перевозил хлеб. Уточняется, что водитель МАЗ не справился с управлением.

В результате ДТП травмы получил 26-летний водитель автомобиля ГАЗ, с травмами мужчина был доставлен в больницу.

Очевидцев этого ДТП просят обращаться по телефонам: 8 (38244) 21743, 8 (38244) 22520.