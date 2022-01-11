Во время новогодних каникул в Томской области родился 191 малыш

Первой новорожденной в 2022 году стала девочка, которая родилась в 01:35 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Томской области в период новогодних выходных на свет появился 191 малыш - 91 мальчик и 100 девочек. Среди новорожденных есть две двойни, сообщает пресс-служба региона.

Первая двойня - девочки, которые появились на свет 1 января в областном перинатальном центре им И.Д. Евтушенко. Вторая двойня появилась на свет 3 января, родители малышей проживают в Северске.

Как рассказала главный акушер-гинеколог облздрава Татьяна Чернобай, 91 малыш родился в областном перинатальном центре, 39 малышей появились на свет в роддоме им. Н.А. Семашко, 28 малышей - в роддоме № 1, еще семь младенцев родились в респираторном госпитале 4-го роддома.

Первой новорожденной в 2022 году стала девочка, которая родилась в 01:35 в роддоме им. Н.А. Семашко. Малышка родилась с весом 3000 грамм и ростом 51 см.

Самый крупный мальчик появился на свет в областном перинатальном центре. Его вес составил 4350 граммов, а рост - 57 сантиметров.