Два района Томской области остались без компании по вывозу мусора

Департамент разослал приглашения всем лицензированным регоператорам и компаниям Томской области, но ответа пока нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области компания по вывозу мусора, которая обслуживала Каргасокский и Парабельский районы, прекратила свою работу из-за нерентабельности бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба облдепартамента природных ресурсов.

Ранее компания «Транспортные коммунальные системы» перестала вывозить мусор в четырех других районах региона: Бакчарском, Кожевниковском, Шегарском, а также в городе Кедровый.

Добавим, что причина прекращения работы на территориях региона - это низкие тарифы за свои услуги. Департамент разослал приглашения всем лицензированным регоператорам и компаниям Томской области, но ответа пока нет.

Отметим, что в 2019 году в Томской области началась мусорная реформа. Регион подели на восемь зон, в которых работают регоператоры по вывозу мусора.