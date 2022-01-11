78-летний водитель Land Cruiser пострадал в лобовом ДТП по Томском

Фото: пресс-служба УМВД по Томкой области

Во вторник, 11 января, на трассе вблизи Томска произошло лобовое ДТП с участием автомобилей ГАЗ и Land Cruiser. В результате столкновения 78-летний водитель иномарки с травмами был доставлен в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

Авария произошла около 09:15 на 116 км автодороги Р-255 на подъезду к Томску. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ» выехал на встречную полосу и врезался в «Land Cruiser».

В результате ДТП пострадал 78-летний водитель автомобиля «Land Cruiser», с травмами мужчина был доставлен в больницу.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.