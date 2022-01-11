Житель Томской области проведет 11 лет в колонии за убийство приятеля

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 35-летнего местного жителя осудили на 11 лет за убийство знакомого. Подсудимый избил до смерти своего приятеля, сообщила прокуратура Томской области.

Следствием установлено, что в декабре 2020 года осужденный находился в гостях у своего знакомого и совместно с ним распивал алкоголь. Между мужчинами произошла ссора из-за того, что хозяин квартиры оскорбил осужденного.

Подсудимый решил физически ответить своему обидчику на оскорбления и нанес ему кулаками множественные удары по всем частям тела, от которых мужчина потерял сознание. После этого подсудимый сбросил мужчину в подпол квартиры, где тот скончался.

Виновного приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.