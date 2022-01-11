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Общество11 января 2022 5:04

В Томске ведутся поиски нуждающейся в медпомощи 24-летней женщины

Карину Королеву видели последний раз 4 января
Источник:kp.ru
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Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

В Томске волонтеры «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках 24-летней местной жительницы. Карину Королеву видели последний раз 4 января.

Пропавшая ростом 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые до плеч, глаза зеленые.

В день исчезновения Карина была одета в синюю куртку, синие брюки, черные полусапожки и в вязаную серую шапку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.