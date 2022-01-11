В томский микрорайон Спичфабрика проведут газ

Уже согласована проектно-сметная документация строительства газопровода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайон Спичфабрика Томской области проведут газ. Уже согласована проектно-сметная документация строительства газопровода, сообщает департамент капитального строительства администрации Томска.

Согласно проекту, в микрорайоне построят более 2,6 км сетей высокого давления и свыше 17 км низкого давления. Кроме этого, предполагается устройство трех газораспределительных пунктов шкафного типа (ГРПШ).

Во время первого этапа строительства газопровод высокого давления построят на улицах Междугородной, Молдавской и Азербайджанской.

Строительство газопровода низкого давление пройдет на улице Грузинская, Пугачева, Щетинкина, Иртышская, Менделеева, Новостройка, Александра Невского, переулок Обручева, переулок Музыкальный и переулок Фурманова.

Во время второго этапа газопровод высокого давления будет проложен на улице Григорьева, на улицах Зои Космодемьянской, Куйбышева, Парковая, Полевая, Григорьева, а также по улицам Краснознаменная, Центральная, Дальневосточная, Брянска.

Кроме этого, газ появится на проезде Куйбышева, переулке Спичечном, Краснознаменном, Белградском и Брянском.

Во время третьего этапа доступ к газу получат жители улиц Залоговой, Парковой и Чулымского тракта.

Добавим, что сметная стоимость работ составила 258 миллионов рублей.