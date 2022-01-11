Академгородок полностью переключили к центральному водоснабжению Томска

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Накануне вечером в Академгородке системы подачи холодной воды были запущены в рабочем режиме. Холодная вода появилась во всех домах и учреждениях микрорайона, сообщили мэрии Томска.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, на этой неделе специалисты ресурсоснабжающей организации будут следить за качеством услуги и проводить необходимую регулировку.

Всю интересующую информацию можно узнать по телефону центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: 90-50-90 и в городской «Оперативно-дежурной службе» по телефону 005.