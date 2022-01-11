В Томске 10 января открылся второй пункт регистрации автомобилей

Фото: Владислав Пирогов

С 10 января томичи смогут зарегистрировать свой транспорт и в МФЦ на улице Пушкина, 63/5. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

Получить государственную услугу по регистрационным действиям автомототранспортных средств в Томске теперь можно не только в регистрационном подразделении ГИБДД на Иркутском тракте, 79, но и в МФЦ на улице Пушкина, 63/5 и на проспекте Фрунзе, 103 Д (бизнес-центр «Красное знамя»).

Воспользоваться услугой можно с понедельника по пятницу 09:00 до 18:00.

Уточняется, что процедура оформления в МФЦ точно такая же, как и в Госавтоинспекции.

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой в МФЦ, необходимо предварительно записаться по телефону: 8 800 350 0850 или на сайте МФЦ (md.tomsk.ru). Также записаться можно при личном визите через систему электронной очереди.