Томичи отправили свыше 7500 писем Деду Морозу

Почти все письма были украшены рисунками и наклейками Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Томской области отправили свыше 7500 писем Деду Морозу. Больше всего писем написали родители и дети из Молчановского и Асиновского районов, сообщили в администрации региона.

Ежедневно Почта России принимала около 200 новогодних писем Деду Морозу. Почти все письма были украшены рисунками и наклейками, а также отправлялись в конвертах с литерой «А» или маркой соответствующего номинала.

Заместитель директора по логистике УФПС Томской области Любовь Большова подчеркнула, что отправлять письма Деду Морозу это - добрая традиция, к которой тщательно готовятся с помощью праздничных открыток и красивых конвертов.