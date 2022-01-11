Морозы до -35 градусов ожидаются в Томской области в ближайшие дни

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На этой неделе в Томской области столбики термометров опустятся до -35 градусов. Теплее станет лишь к выходным, сообщает АиФ-Томск со ссылкой на начальника отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлану Рюхтину.

В ночное время в Томской области ожидается похолодание от -23 до -28 градусов, в отдельных районах до -35°С. В дневное время температура воздуха ожидается от -18... -23, местами до -28 градусов.

В субботу в регионе потеплеет- ночью от -11...-16 градусов, днем до -4... -9 °С.

В Томске днем прогнозируется от -15...-17 °C до -4...-6 °C, ночью от -23...-25 °C до -11...-13 °C.