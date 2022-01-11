В деревне Томской области мать и дочь избили знакомую

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В Томской области в деревне Мало-Жирово две местные жительницы жестоко избили односельчанку. Происходящее наблюдали дети избитой женщины, сообщает Аиф-Томск.

В томских социальных сетях сообщается, что мать и дочь избили женщину на почве ревности. Потерпевшая встречалась с бывшим мужем одной из подозреваемых.

Инцидент произошел в ночь на 7 января на одной из вечеринок, где одна из подозреваемых напала на потерпевшую. После драки женщина ушла домой, однако мать и дочь пошли за ней и продолжили избивать женщину уже у нее дома. Происходящее видели малолетние дети пострадавшей.

После того, как мать и дочь ушли, пострадавшая вызвала полицию. В социальных сетях комментаторы отметили, что женщина и ее дочь уже неоднократно избивали людей.

В УМВД по Томской области уточнили, что все обстоятельства конфликта будут установлены, а пострадавшей выдано направление на медицинскую экспертизу.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Побои».