Мороз до - 12 градусов ожидается в Томске 11 января

На дорогах местами гололедица Фото: Ксения Высотина

Во вторник в Томске прогнозируется морозный и ветреный день. Столбики термометров опустятся до -12 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 11 января пройдет небольшой снег, ветер будет дуть юго-западный до 3-8 м/с, местами с порывами до 13 м/c. Днем температура воздуха составит до -9...-12°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ветер юго-западный до 3-8 м/с, местами с усилением до 13 м/с. Температура воздуха днем будет на уровне - 9...-14°С. На дорогах возможна гололедица.