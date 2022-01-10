В Томской области осудят отца и сына за присвоение более 9 млн рублей

Уголовные дела переданы для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области 63-летний местный житель и его 30-летний сын обвиняются в серии имущественных преступлений. Всего сообщники присвоили свыше 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в 2017 году с января по декабрь 63-летний мужчина, занимая должность председателя Совета потребительского общества незаконно взял из кассы более 2,7 млн рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Кроме этого, в период с июля по октябрь в 2018 году мужчина продал здание одного из членов потребительского союза, и вырученные от продажи 400 000 рублей забрал себе.

Также с декабря 2018 по октябрь 2020 года 63-летний житель Томской области приобрел три автомобиля в кредит, при этом производить оплату за кредиты он поручил работникам бухгалтерии Совета союза потребительских обществ, являясь его председателем. Таким образом, мужчина потратил вверенные ему деньги в сумме более 3,8 млн рублей.

Также в 2018 году мужчина, являясь председателем Совета союза потребительских обществ и председателем потребительского общества, вступил в сговор со своим сыном и продал 5 единиц техники, которые были в собственности потребительского общества. При этом более 1,4 млн рублей мужчина незаконно забрал себе.

Кроме этого, 30-летний томич с февраля 2018 по апрель 2019 года, занимая пост директора кафе, сообщил работникам о необходимости безналичного расчета посетителей, при этом расплачиваться они должными были путем перевода денег на его банковский счет. Таким образом, предприимчивый мужчина присвоил более 370 000 рублей.

Уточняется, что после того, как мужчина уволился, он не сообщил об этом работникам кафе, в результате чего на его счет поступило еще свыше 680 000 рублей.

С мая по июнь 2020 года 30-летний житель Томской области работал директором рынка и не обеспечил соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства из-за чего произошло массовое заражение людей коронавирусом.

Уголовные дела переданы для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.