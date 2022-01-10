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Происшествия10 января 2022 11:55

В Томске СК начал проверку заявления о похищении трехлетней девочки

Женщина 10 января обратилась в региональный следственный комитет, где заявила о том, что бывший муж похитил у нее трехлетнюю дочь.
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

Следственный комитет начал проверку по заявлению жительницы Томска о похищении её трехлетней дочери бывшим мужем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Женщина 10 января обратилась в региональный следственный комитет, где заявила о том, что бывший муж похитил у нее трехлетнюю дочь. Мужчина взял дочь на прогулку, однако назад ребенка не вернул и сообщил, что увезет девочку с собой в Симферополь, откуда он приехал в гости на новогодние праздники.

По данному заявлению начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.