В Томске СК начал проверку заявления о похищении трехлетней девочки

Фото: Густаво Зырянов

Следственный комитет начал проверку по заявлению жительницы Томска о похищении её трехлетней дочери бывшим мужем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

Женщина 10 января обратилась в региональный следственный комитет, где заявила о том, что бывший муж похитил у нее трехлетнюю дочь. Мужчина взял дочь на прогулку, однако назад ребенка не вернул и сообщил, что увезет девочку с собой в Симферополь, откуда он приехал в гости на новогодние праздники.

По данному заявлению начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.