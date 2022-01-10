Стали известны подробности похищения трехлетней девочки в Томске

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Отец, который забрал у матери трехлетнюю дочку, планирует увезти ее с собой в Севастополь. Мужчина вышел на связь и заявил, что не отдаст ребенка, сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Напомним, в полицию Томска поступило сообщение о том, что в днем в воскресенье пропала 3-летняя Заболотникова Елизавета Павловна. Предположительно, девочку забрал отец.

Родители девочки развелись год назад. После развода женщина вернулась из Крыма в Томск, где живут ее родственники, а также семья бывшего мужа.

По словам мамы девочки, ребенком бывший муж не интересовался, алименты платил неохотно. Трехлетней девочкой интересовались только бабушка с дедушкой, которые брали к себе внучку, где она общалась с отцом по видеосвязи.

На новогодних каникулах мужчина прилетел в Томск с новой женой. Восьмого января отец взял дочь на прогулку, однако вечером девочку обратно он не привез.

Спустя время мужчина вышел на связь и сообщил, что девочку он планирует увезти с собой в Симферополь.

Также женщина уточнила, что по суду место жительства девочки определено с ней.