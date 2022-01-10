Жители деревни Позднеево снова пожаловались на нечищеные от снега дороги

Дорогу чистили местные жители, никакие спецслужбы не работали Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители деревни Позднеево в Томской области повторно пожаловались на заметенные снегом дороги. По словам жителей, снег по-прежнему мешает движению транспорта, сообщает МК-Томск.

Напомним, 9 января в томских соцсетях распространялась видеозапись, на которой мужчина рассказывает о том, что дороги сильно замело, однако чистить их никто не торопится.

Позже ЦУР отреагировал на жалобы жителей и обратился за комментарием к заместителю главы Томского района, начальнику Управления территориального развития Денису Празукину.

Он сообщил, что на дороге вблизи деревни работает две единицы техники, которые уже освободили от снега одну колею дороги. Помимо этого, стало известно о том, что подрядчик будет дежурить на проблемном участке дороги ночью.

Однако 10 января в томских соцсетях появилась новая видеозапись, на которой очевидец утверждает, что ситуация не изменилась. Дорогу чистили местные жители, никакие спецслужбы не работали. На кадрах видно, что разъехаться встречным автомобилям трудно.

«Ситуация не изменилась... Местные жители почистили одну полосу... Никто не работал», — комментирует происходящее местный житель.