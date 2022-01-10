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Общество10 января 2022 9:01

В Томске до 13 января ограничат движение транспорта по переулку Нечевский

В это время бригады АО «ТомскРТС» будут проводить аварийные ремонтные работы
Источник:kp.ru
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Уточняется, что до 20:00 четверга, 13 января, движение будет закрыто на участке по переулку Нечаевский – от улицы Тверская до переулка Дзержинского

Уточняется, что до 20:00 четверга, 13 января, движение будет закрыто на участке по переулку Нечаевский – от улицы Тверская до переулка Дзержинского

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С понедельника, 10 января, в Томске будет ограничено движение автотранспорта на по переулку Нечевский. Возобновить движение планируется 13 января, сообщили в мэрии Томска.

Уточняется, что до 20:00 четверга, 13 января, движение будет закрыто на участке по переулку Нечевский – от улицы Тверская до переулка Дзержинского.

В это время бригады АО «ТомскРТС» будут проводить аварийные ремонтные работы по восстановлению отопления и горячей воды на участке теплотрассы № 2Г.

«ТомскРТС» приносит извинения жителям Томска за доставленные неудобства и просит томичей заранее продумывать маршрут движения.