В Томске до 13 января ограничат движение транспорта по переулку Нечевский

Уточняется, что до 20:00 четверга, 13 января, движение будет закрыто на участке по переулку Нечаевский – от улицы Тверская до переулка Дзержинского Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С понедельника, 10 января, в Томске будет ограничено движение автотранспорта на по переулку Нечевский. Возобновить движение планируется 13 января, сообщили в мэрии Томска.

Уточняется, что до 20:00 четверга, 13 января, движение будет закрыто на участке по переулку Нечевский – от улицы Тверская до переулка Дзержинского.

В это время бригады АО «ТомскРТС» будут проводить аварийные ремонтные работы по восстановлению отопления и горячей воды на участке теплотрассы № 2Г.

«ТомскРТС» приносит извинения жителям Томска за доставленные неудобства и просит томичей заранее продумывать маршрут движения.