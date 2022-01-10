Холодная вода вернулась в дома Академгородка в Томске

По подключению к холодному водоснабжению еще ведутся работы в частном секторе Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Академгородке в многоквартирные дома вернулась холодная вода. На данный момент работы по подключению к холодному водоснабжению еще ведутся в частном секторе, сообщает мэрия города.

Планируется, что полностью подача холодной воды будет возобновлена к 20:00.

Напомним, что бригады «Томскводоканала» в понедельник проводили работы по подключению микрорайона Академгородок к централизованным сетям холодного водоснабжения Томска.

Дополнительную информацию можно узнать по центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: тел. 90-50-90 и в городской ОДС по номеру 005.