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Общество10 января 2022 8:51

Холодная вода вернулась в дома Академгородка в Томске

Планируется, что полностью подача холодной воды будет возобновлена к 20:00
Источник:kp.ru
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По подключению к холодному водоснабжению еще ведутся работы в частном секторе

По подключению к холодному водоснабжению еще ведутся работы в частном секторе

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Академгородке в многоквартирные дома вернулась холодная вода. На данный момент работы по подключению к холодному водоснабжению еще ведутся в частном секторе, сообщает мэрия города.

Планируется, что полностью подача холодной воды будет возобновлена к 20:00.

Напомним, что бригады «Томскводоканала» в понедельник проводили работы по подключению микрорайона Академгородок к централизованным сетям холодного водоснабжения Томска.

Дополнительную информацию можно узнать по центральной диспетчерской службы ООО «Томскводоканал»: тел. 90-50-90 и в городской ОДС по номеру 005.