В Томске таксист перевел 30 тысяч рублей мошеннику

Мужчина связался с пассажиром, который в ходе беседы попросил водителя заехать в магазин и купить продукты Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске 23-летний таксист перевел мошеннику, который выдал себя за клиента, 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, таксисту поступил вызов, в котором был указан номер телефона клиента. Мужчина связался с пассажиром, который в ходе беседы попросил водителя заехать в магазин и купить продукты, поясняя, что переведет потраченные деньги на продукты, а также за предстоящую поездку на банковскую карту таксиста.

Спустя время таксисту пришло смс о зачислении на счет 32 500 рублей, 30 000 из которых злоумышленник попросил перевести обратно. Водитель последовал указаниям пассажира, после чего зашел в мобильное приложение банка и понял, что попался на уловку мошенников.

Выяснилось, что никаких денег ему на счет не поступало, а сообщение о «зачислении денег» было обычным текстом в SMS c неизвестного номера.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».