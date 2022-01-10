В Томске полиция разыскивает трехлетнюю девочку, которую забрал отец

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В полицию Томска поступило сообщение о том, что в днем воскресенье пропала 3-летняя Заболотникова Елизавета Павловна. Предположительно, девочку забрал отец, сообщили в УМВД по Томской области.

Уточняется, что девочка пропала 9 января около 13:30 около дома №8 по улице Енисейская в Томске.

Девочка ростом примерно 110 см, волосы светлые короткие, худощавого телосложения, нет переднего зуба.

На момент пропажи была одета в черно-белый слитный комбинезон, белую вязаную шапку с двумя помпонами, белый шарф, темно-синие замшевые ботинки.

По предварительной информации, ребенка забрал отец Заболоцкий Павел Александрович.

Мужчине 41 год, ростом он 190 см., крупного телосложения, лицо круглое, стрижка короткая, на лбу шрам.

Был одет в темную шапку, темно-оранжевый пуховик, черные спортивные штаны, темные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят обратиться в ОМВД России по Советскому району города Томска по телефонами 02 (102 с мобильного).