Адвокат мэра Томска Ивана Кляйна обжаловал приговор

На данный момент подана короткая жалоба, так как копии приговора у защиты пока нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защита обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну, которого приговорили в двум годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями и в незаконном предпринимательстве. Об этом сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на адвоката Марину Вихлянцеву.

По ее словам, на данный момент подана короткая жалоба, так как копии приговора у защиты пока нет.

Напомним, судья Николай Хабаров 30 декабря 2021 года приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы и к штрафу в 200 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления и состоять на госслужбе в течение трёх лет.