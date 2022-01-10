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Происшествия10 января 2022 6:44

Женщина и 9-летний ребенок погибли в ДТП на трассе Томск – Юрга

Еще один 45-летний житель Томска находится в реанимации Юргинской горбольницы
Источник:kp.ru
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Женщина и 9-летний ребенок погибли в ДТП на трассе Томск – Юрга

Женщина и 9-летний ребенок погибли в ДТП на трассе Томск – Юрга

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 9 января, на трассе Томск-Юрга произошло ДТП в результате которого погибли 49-летняя жительница Томска и 9-летний мальчик. Об этом сообщает облздрав.

По информации Кузбасского центра медицины катастроф, еще один 45-летний житель Томска находится в реанимации Юргинской горбольницы, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

В данный момент мужчину эвакуируют в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в город Кемерово.