Женщина и 9-летний ребенок погибли в ДТП на трассе Томск – Юрга Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В воскресенье, 9 января, на трассе Томск-Юрга произошло ДТП в результате которого погибли 49-летняя жительница Томска и 9-летний мальчик. Об этом сообщает облздрав.

По информации Кузбасского центра медицины катастроф, еще один 45-летний житель Томска находится в реанимации Юргинской горбольницы, его состояние медики оценивают как крайне тяжелое.

В данный момент мужчину эвакуируют в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в город Кемерово.