В Томске владелец здания провела сигнализацию, чтобы уехать за границу

Женщина вернулась в Томск навестить родителей, но чтобы уехать обратно за границу, ей пришлось устранить нарушения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томске владелец здания на улице Герцена, 10а устранила нарушения, чтобы уехать из города за границу. Женщине необходимо было провести пожарную сигнализацию, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Собственница здания надстроила третий этаж, но не смогла его ввести в эксплуатацию из-за нарушений пожарной безопасности. Требования приставов устранить нарушения женщина не выполняла из-за того, что находилась за границей. Было принято решение запретить женщине выезд за пределы РФ.

Уточняется, что женщина вернулась в Томск навестить родителей, но чтобы уехать обратно за границу, ей пришлось устранить нарушения и провести пожарную сигнализацию.