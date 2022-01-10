Томская больница скорой помощи прекратила работу как ковидный госпиталь с 10 января

В регионе доступно 1 505 коек для лечения больных СOVID-19, 399 из которых свободны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 10 января томская больница скорой помощи возобновила работу по профилю «травматология и нейрохирургия». Об этом сообщает облздрав.

Больница перепрофилировалась в госпиталь для пациентов с коронавирусном три раза. Первый раз с октября 2020 года по март 2021 года, второй раз с июля 2021 года по сентябрь 2021 года, третий раз с октября по декабрь 2021 года. В больнице было развернуто 180 коек, включая 30 реанимационных.

Главный врач БСМП Олег Попадейкин отметил, что в период каникул была проведена дезинфекция всех помещений. В больнице было пролечено 3 485 человек, в том числе 719 человек – за период последнего открытия.

Добавим, что на сегодняшний момент в регионе доступно 1 505 коек для лечения больных СOVID-19, 399 из которых свободны.

Кроме того, в регионе продолжают работать как ковидные госпитали: медсанчасть № 2, Томская районная больница, а также госпиталь на базе областной клинической больницы и госпиталь во Дворце спорта.

В список ковидных госпиталей входит и инфекционное отделение больницы №3, а также роддом №4. В Северске продолжает работать госпиталь на базе перинатального центра.