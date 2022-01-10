В Томском районе 17-летняя девушка попала под колеса ВАЗ на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В поселке Молодежном Томской области в среду, 5 января, 35-летний местный жителя, управляя автомобилем ВАЗ-2121, сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшая была доставлена в больницу, сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительной информации, 5 января около 19:20 в поселке Молодежном 17-летняя девушку переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль ВАЗ-2121, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП девушка с травмами была госпитализирована в больницу.