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Общество10 января 2022 5:14

Более 300 томичей получили травмы во время новогодних каникул

Основные травмы - ушибы и переломы конечностей
Источник:kp.ru
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29 человек были госпитализированы в стационары,18 из них дети

29 человек были госпитализированы в стационары,18 из них дети

Фото: Олег УКЛАДОВ

В период новогодних каникул 342 томича, в том числе 166 детей, обратились за медицинской помощью. Основные травмы - ушибы и переломы конечностей, сообщает облздрав.

Уточняется, что 29 человек были госпитализированы в стационары,18 из них дети. Большинство травм дети получили на горках, а взрослые в основном травмировались из-за падения при катании на коньках, сноуборде или лыжах. Помимо этого, часть людей получала травмы из-за спешки и невнимательности.

Заведующая травмпунктом горбольницы №3 Светлана Горецкая подчеркнула, что в день обращались по 8 человек с уличными травмами после падения на коньках.