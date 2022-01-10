Более 300 томичей получили травмы во время новогодних каникул

29 человек были госпитализированы в стационары,18 из них дети Фото: Олег УКЛАДОВ

В период новогодних каникул 342 томича, в том числе 166 детей, обратились за медицинской помощью. Основные травмы - ушибы и переломы конечностей, сообщает облздрав.

Уточняется, что 29 человек были госпитализированы в стационары,18 из них дети. Большинство травм дети получили на горках, а взрослые в основном травмировались из-за падения при катании на коньках, сноуборде или лыжах. Помимо этого, часть людей получала травмы из-за спешки и невнимательности.

Заведующая травмпунктом горбольницы №3 Светлана Горецкая подчеркнула, что в день обращались по 8 человек с уличными травмами после падения на коньках.