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Общество10 января 2022 4:24

В поселке Светлый завершился капитальный ремонт детского сада

Ремонт был произведен в шести группах первого этажа
Источник:kp.ru
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Уже сегодня 60 воспитанников вернулись в детский сад

Уже сегодня 60 воспитанников вернулись в детский сад

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В поселке Светлый завершены ремонтные работы в детском саду №3. Ремонт был произведен в шести группах первого этажа детского сада, сообщает департамент образования администрации Томска.

По информации департамента, в начале января подрядчик завершил ремонт, а уже сегодня 60 воспитанников вернулись в детский сад №3. Остальные дети вернуться в группы детсада, как только получат необходимые справки.

Добавим, что после окончания ремонта была проведена уборка помещений и смонтирована мебель.