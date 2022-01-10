В поселке Светлый завершился капитальный ремонт детского сада

Уже сегодня 60 воспитанников вернулись в детский сад Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В поселке Светлый завершены ремонтные работы в детском саду №3. Ремонт был произведен в шести группах первого этажа детского сада, сообщает департамент образования администрации Томска.

По информации департамента, в начале января подрядчик завершил ремонт, а уже сегодня 60 воспитанников вернулись в детский сад №3. Остальные дети вернуться в группы детсада, как только получат необходимые справки.

Добавим, что после окончания ремонта была проведена уборка помещений и смонтирована мебель.