В Стрежевом мужчина лишился 100 000 рублей при попытке купить машину

Цена было обусловлена срочной продажей машины для дальнейшей покупки жилья на вырученные деньги Фото: Ксения Высотина

Житель Стрежевого решил купить машину и нарвался на мошенников. Мужчина перевел 100 тысяч рублей предоплаты за автомобиль, после чего злоумышленники перестали выходить на связь, сообщили в УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, 32-летний мужчина решил приобрести автомобиль и нашел подходящее объявление на одном из популярных томских сайтов. Цена машины была подозрительно низкая, но продавец заверил покупателя, что такая цена обусловлена срочной продажей машины для дальнейшей покупки жилья на вырученные деньги.

Злоумышленник попросил мужчину перевести предоплату в размере 100 000 тысяч рублей, что потерпевший и сделал. Однако после этого продавец перестал выходить на связь.