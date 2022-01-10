Директора томской бюджетной организации оштрафовали на 100 тысяч рублей за мошенничество

Своими действиями она причинила администрации Томского района ущерб в сумме более 84 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске суд признал виновной в мошенничестве 55-летнюю местную жительницу, которая занимала пост руководитель муниципального бюджетного учреждения. Женщина получала зарплату за "мертвые души", сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Суд установил, что руководитель бюджетной организации, пользуясь свои служебным положением, оформила на должность уборщика служебных помещений по фиктивным документам свою знакомую.

С 2020 году с января по апрель женщина заполняла на этого работника табели учета рабочего времени и начисляла заработную плату. Однако на самом деле уборкой помещений никто не занимался.

Заработной платной фиктивного работника подсудимая распоряжалась по своему усмотрению. Своими действиями она причинила администрации Томского района ущерб в сумме более 84 000 рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.