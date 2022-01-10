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Общество10 января 2022 1:27

Похолодание до - 15 градусов ожидается в Томске 10 января

Ветер будет дуть западный до 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/c
Источник:kp.ru
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На дорогах местами гололедица

На дорогах местами гололедица

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник в Томске прогнозируется морозная погода. К вечеру столбики термометров опустятся до -15 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 10 января небольшой снег, ветер будет дуть западный до 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/c. Днем температура воздуха составит до -8...-10°С. К вечеру похолодает до - 13...-15°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области также пройдет небольшой снег, ветер западный до 4-9 м/с, местами с усилением до 14 м/с. Температура воздуха днем будет на уровне - 12...-17°С, местами - 7°С. На дорогах возможна гололедица.